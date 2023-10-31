В Севастополе создадут комплексы для оценки качества воздуха, воды и морской среды

Губернатор региона Михаил Развожаев

ТАСС, 31 октября. Устройства для мониторинга качества питьевой воды, воздуха и морской среды разработают в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

"СевГУ (Севастопольский государственный университет) приступает к созданию комплексов для оценки качества воздуха, морской среды и питьевой воды. Постановление о выделении гранта на научно-исследовательские работы мы приняли на заседании правительства Севастополя. Должен отметить, что федеральные гранты университет уже получал, а вот городской он получит впервые: разработки, которые будут представлены в итоге, нужны Севастополю", - написал он, добавив, что тестирование первых образцов приборов ученые планируют начать до конца 2023 года.

Глава региона уточнил, что по итогам проведенной работы Севастополь получит четыре устройства. Так, импортозамещающий солемер будет установлен на скважинах, откуда в город поступает питьевая вода. Прибор для оценки качества воздуха сможет дольше аналогов работать автономно, кроме того, для него разработают инновационный датчик для оценки уровня осадков. Буй для экологического мониторинга прибрежной морской зоны позволит отслеживать более полный комплекс гидрофизических и гидрохимических показателей воды, чем любой из известных аналогов. А планктонометр поможет оценить экологическое состояние моря.

Работы по разработке устройств пройдут по программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", к которой СевГУ присоединился в 2021 году.