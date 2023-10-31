В Дагестане повысили надежность энергоснабжения 40 горных сел

Новое оборудование позволит увеличить мощность питающего центра до 30 МВА

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Дополнительный силовой трансформатор ввели в строй на подстанции "Гуниб", обеспечив надежность энергоснабжения 40 горных сел Дагестана. Об этом сообщается в Telegram-канале филиала компании "Россети-Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"Новое оборудование позволит увеличить мощность питающего центра до 30 МВА. Подстанция "Гуниб" служит источником электроэнергии для более 40 населенных пунктов горных районов Дагестана: Гунибского и Чародинского",- говорится в сообщении.

Как отметили ТАСС в пресс-службе филиала, от стабильной работы энергообъекта зависит свет в домах более 20 тыс. жителей региона.

"Прошлой зимой оборудование на подстанции 110 кВ "Гуниб" работало со значительной перегрузкой. Поэтому было принято решение об установке дополнительного трансформатора. Реализация проекта позволит нам повысить надежность и качество электроснабжения горных поселений", - цитирует пресс-служба "Дагэнерго" начальника производственного участка гергебельских электрических сетей Дауда Нажмудинова.