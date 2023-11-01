В Архангельской области создали Федерацию гонок дронов

В настоящее время маневрировать летательными аппаратами учатся порядка 30 спортсменов

АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноября. /ТАСС/. Федерация гонок беспилотных летательных аппаратов создана в Архангельской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский. Соответствующее соглашение заключено между правительством региона и Федерацией гонок БПЛА России.

"Создаем в Архангельской области Федерацию гонок дронов. Поморье - один из первых субъектов РФ, где начали развивать этот современный вид спорта на официальном уровне", - написал Цыбульский.

Старт работе был дан в августе, когда в регионе начали обучать управлению БПЛА. В настоящее время маневрировать летательными аппаратами учатся порядка 30 спортсменов. Для этого открыта школа пилотов.

Бесплатное обучение здесь также могут пройти добровольцы. Несколько выпускников уже выполняют боевые задачи в зоне СВО. Кроме того, специалисты школы сами собирают БПЛА. Ежемесячно они направляют порядка 200 аппаратов на СВО.

Уже в этом году планируется провести несколько соревнований на региональном уровне, а в 2024 году - один из федеральных этапов гонок. С появлением спортивных секций по управлению дронами в области будет рассматриваться возможность создать и специальный коптер-парк. На занятия в новую школу пилотов принимают желающих старше девяти лет.