В "Золотую книгу Твери" внесли имена фельдмаршала, изобретателя и чемпиона

Как сообщил председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев, с предложением внести имена выдающихся земляков в фолиант выступили общественные и религиозные организации города

ТВЕРЬ, 1 ноября. /ТАСС/. "Золотая книга Твери", которая рассказывает о прославивших город людях, пополнилась именами генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко, изобретателя первого в мире полупроводникового радиоприемника Олега Лосева и олимпийского чемпиона по велоспорту Виктора Капитонова. Об этом сообщил ТАСС председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев.

"Сегодня на заседании Тверской городской думы депутаты утвердили внесение в "Золотую книгу" трех имен - Иосифа Владимировича Гурко, Олега Владимировича Лосева и Виктора Арсеньевича Капитонова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с предложением внести имена выдающихся земляков в фолиант выступили общественные и религиозные организации города.

Иосиф Гурко (1828-1901) - легендарный русский генерал-фельдмаршал, герой Русско-турецкой войны (1877-1878), освободитель Болгарии. Судьба Гурко тесно связана с тверским краем. В поселке Сахарово под Тверью была расположена его усадьба, здесь же его похоронили. Сегодня на этом месте стоит храм, который одновременно является музеем и усыпальницей. Тверичанин Олег Лосев (1903-1942) - физик и изобретатель, является автором первого в мире полупроводникового радиоприемника, а Виктор Капитонов (1933-2005) в 1960 году на Олимпиаде в Риме победил в групповой шоссейной гонке и стал первым в истории отечественного велоспорта олимпийским чемпионом.

"Золотая книга Твери" - продолжение проекта по возрождению "Золотой книги Российской империи", ведение которой было прервано Октябрьской революцией в 1917 году. Первая запись в книге была сделана 4 ноября 2011 года. Тогда в нее были внесены имена князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской. С тех пор книга пополнилась именами 27 человек. Торжество по случаю внесения новых имен в "Золотую книгу Твери" по традиции приурочено к Дню народного единства.