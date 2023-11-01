Регионы СЗФО подготовили квест для посетителей форума-выставки "Россия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург совместно с другими регионами Северо-Западного федерального округа подготовил для гостей международной выставки-форума "Россия" квест, посвященный межрегиональному туристскому проекту "Серебряное ожерелье". Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"Участники квеста могут выполнять задания на стенде каждого из регионов "Серебряного ожерелья России", за что будут получать отметки в специальный паспорт туриста. За все собранные отметки можно получить памятный сувенир. Также есть возможность выиграть туристическую поездку в один из регионов-организаторов квеста", - рассказали в Смольном.

Проект "Серебряное ожерелье России", созданный в 2012 году по поручению президента России Владимира Путина, состоит из маршрутов по городам и населенным пунктам Северо-Запада, в которых сохранились уникальные памятники истории, культуры и природные объекты. В него входят 11 регионов - помимо Петербурга это Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Псковская, Новгородская области, Республики Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный округ.

Экспозиция Ленобласти

На открытии экспозиции Ленинградской области на ВДНХ будет представлен настоящий симулятор гоночного автомобиля от "Игора Драйв". "Это первая из пяти сменяемых экспозиций, предусмотренных на стенде. Также на нем будут представлены знаковые объекты Ленинградской области - замки, крепости, порты, производства, которые "оживут" на интерактивном игровом столе, спроектированном специально для выставки. Гости смогут построить уменьшенную копию Выборгского замка и самый большой на Балтике порт Усть-Луга или всесезонный курорт "Игора", - отметили в пресс-службе.

"Мы провели серьезную подготовительную работу, чтобы на ВДНХ представить самые заметные достижения и направления развития нашего региона. Самый главный посыл - наша сила в единстве: объединяя усилия власти и бизнеса, культуры и образования, а также опыт соседних регионов, мы сможем достичь еще более впечатляющих результатов", - приводятся в сообщении слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Международная выставка-форум "Россия" откроется в День народного единства в Москве, она будет проходить до 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. На ней будут представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Для гостей запланирована обширная образовательная, культурная и деловая программа.