Приангарье на выставке "Россия" проведет соревнование оркестров

Мероприятие пройдет 4 ноября

ИРКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Показ национальных костюмов и соревнование оркестров организует Иркутская область на международной выставке-форуме "Россия", которая откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В день открытия выставки начнет работу экспозиционный стенд Приангарья, а 17 ноября состоится День Иркутской области.

"Для гостей предусмотрены выступления творческих коллективов, интерактивные лекции, презентации, детская программа, розыгрыш туристических путевок на Байкал, мастер-классы и многое другое. День региона завершится красочным концертом "Наш байкальский дивный край!", на котором иркутские артисты исполнят песни и инструментальные композиции, продемонстрируют горловое пение и игру на традиционных музыкальных инструментах. Украшением Дня региона станут показ национального костюма "Этноподиум", музыкальное соревнование губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра", - приведены в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Президент России Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.