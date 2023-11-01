В Белгороде открылся торжественно центр художественной гимнастики

Площадь здания превышает 9 тыс. кв. м

БЕЛГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия центра художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте "Сирень" состоялась в Белгороде. Площадь здания превышает 9 тыс. кв. м, ежегодно здесь смогут заниматься спортом до 1 тыс. детей и взрослых, передает корреспондент ТАСС.

"Важна массовость, чтобы каждый из 300 тыс. детей, которые проживают на территории Белгородской области, занимались любимым видом спорта. Я уверен, что для трех видов спорта мы сделали самый лучший спортивный объект в Российской Федерации", - сказал губернатор региона Вячеслав Гладков на церемонии открытия.

По его словам, центр был построен менее, чем за год. Для его возведения выбрали площадку в микрорайоне Харьковская гора, где, несмотря на большую плотность населения, было мало спортивных объектов. Центр площадью 9 тыс. кв. м построен на месте снесенного ветхого здания школы олимпийского резерва. На эти цели было направлено из регионального бюджета порядка 1,5 млрд рублей.

"У нас великие традиции в художественной гимнастике, и я абсолютно уверен, что вы их продолжите. Хочу пожелать, чтобы здесь царили тепло, уважение, любовь. И всегда в вашей жизни сопутствовала победа", - обратился к воспитанникам центра министр спорта РФ Олег Матыцин.

Внутри центра размещены зал художественной гимнастики, два универсальных спортивных зала, зал спортивной акробатики и прыжков на батуте, три зала хореографии, тренажерный зал и кабинет хореографии. Ежегодно в спортивном центре "Сирень" смогут заниматься до 1 тыс. детей и взрослых.

Центр рассчитан на проведение крупных региональных соревнований. Этому в том числе способствует и большое количество зрительских мест. В зале художественной гимнастики имеется 500 мест, в зале спортивной акробатики и зале прыжков на батутах - по 300 мест. Комплекс спортивных залов дополнен блоком для временного пребывания спортсменов. Гостиничный фонд рассчитан на 60 койко-мест, он оборудован в том числе под стандарты проживания маломобильных групп населения.