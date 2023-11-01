В Архангельске открылся дистанционный центр лучевой диагностики

В референс-центре проводятся исследования по флюорографии, маммографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии

АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноября. /ТАСС/. Дистанционный консультативный центр лучевой диагностики начал работу в Архангельске, написал в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"На базе медицинского информационно-аналитического центра в Архангельске начал работу дистанционный консультативный центр лучевой диагностики. Специалисты референс-центра с помощью телемедицины получают из городских и районных учреждений снимки диагностических исследований, оперативно их анализируют и консультируют врачей на местах", - написал Цыбульский.

В референс-центре проводятся исследования по флюорографии, маммографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. К новым телемедицинским технологиям уже подключились 17 медицинских учреждений региона, в ближайшее время их количество вырастет в два раза.

В работе центра применяются возможности искусственного интеллекта. Центр оснащен современным оборудованием, что позволяет существенно сократить сроки ожидания результатов диагностики и минимизировать риск ошибок при прочтении результатов. Централизация диагностики решает проблему дефицита рентгенологов, а также дает возможность врачам из небольших населенных пунктов получить экспертное мнение коллег из областного центра.