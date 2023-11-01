Зимние автодороги к удаленным поселениям Югры планируют обустроить к 25 декабря

Зимники и ледовые переправы связывают отдаленные поселения автономного округа с крупными городами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноября. /ТАСС/. Подготовительные работы по устройству зимников к труднодоступным населенным пунктам начались в Ханты-Мансийском автономном округе, обустроить их планируют до 25 декабря, сообщается на сайте администрации Октябрьского района Югры.

Зимники и ледовые переправы связывают отдаленные поселения автономного округа с крупными городами, до которых в теплое время года жители могут добраться водным или воздушным транспортом.

"Начались подготовительные работы по устройству зимников к труднодоступным населенным пунктам, не имеющим круглогодичного транспортного сообщения. Обустроить переправы планируют с 1 ноября по 25 декабря", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ледовые переправы планируется вводить поэтапно в зависимости от грузоподъемности машин: до 20 тонн - не позднее 25 декабря, до 30 тонн - не позднее 10 января 2024 года, до 60 тонн - не позднее 31 января 2024 года. Для проведения работ подготовлено 513 единиц дорожно-строительной и специальной техники, которая оснащена светодиодными дорожными знаками, рациями, датчиками Глонасс или GPS, проблесковыми маяками.