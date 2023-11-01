В Ростове-на-Дону на фестиваль "Линия фронта" поступило около 300 заявок от авторов

Большинство участников - призеры многочисленных конкурсов и фестивалей, члены Союза кинематографистов РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Около 300 заявок от авторов из 11 стран поступило на международный фестиваль документального кино и медиапроектов "Линия фронта", который пройдет в Ростове-на-Дону с 28 ноября по 1 декабря. Об этом ТАСС сообщил руководитель поискового отряда "Миус-фронт", президент фестиваля Андрей Кудряков.

"В оргкомитет фестиваля поступило 287 заявок от кинематографистов и журналистов из 11 стран. Среди желающих представить свою работу на "Линии фронта" - представители России, Казахстана, Сербии, Узбекистана, Беларуси, Германии, Черногории, Грузии, Ирана, США и Коста-Рики. Из пяти номинаций самой популярной стала категория "Полнометражный фильм" - на нее прислали 137 кинокартин. На втором месте короткий метр - 67 кинолент, на третьем репортажи об СВО - их 35. Чуть меньше телевизионных программ и интернет-проектов", - сказал Кудряков.

По его словам, большинство участников - призеры многочисленных конкурсов и фестивалей, члены Союза кинематографистов РФ. В фестивале также будут представлены работы и начинающих авторов. Кинокартины повествуют не только о специальной военной операции, но и о военных корреспондентах, женах участников СВО, детях войны из разных уголков мира, о писателях и космонавтах, спортсменах и волонтерах. Сюжеты ряда кинолент посвящены историческим событиям, например, крымской победе Василия Долгорукова, битве за Кавказ, развитию политических отношений между Советским Союзом и США, Великой Отечественной войне.

Кудряков также уточнил, что отборочная комиссия завершит свою работу до 10 ноября - по итогу 30 картин попадут в программу фестиваля. Помимо основной программы зрители смогут увидеть внеконкурсные работы. Так, в день открытия фестиваля состоится премьерный показ фильма "Добровольцы. Воспоминания о будущем" ростовского режиссера Юрия Мальцева. Гостям фестиваля для участия в нем необходимо получить электронный билет, что даст возможность не только посмотреть фильмы, но и посетить авторские встречи, мастер-классы.

Международный фестиваль документального кино и медиапроектов "Линия фронта" создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества, Союза журналистов России с целью развития отечественной кинодокументалистики, выявления и поддержки талантливых режиссеров, операторов, сценаристов документального кино, создателей телевизионных передач и медиаконтента. ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.