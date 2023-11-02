В Омске открыли монумент самому титулованному самбисту СССР Александру Пушнице

Бюст установили перед спортивным комплексом "Красная звезда"

ОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Бронзовый бюст самого титулованного самбиста СССР Александра Пушницы установлен в Омске перед спортивным комплексом "Красная звезда", где много лет проходили всероссийские соревнования на призы знаменитого спортсмена. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области.

"Россия известна своими талантливыми спортсменами, которые добиваются выдающихся результатов, теми, чьи достижения вызывают восхищение и гордость. И одним из таких спортсменов является Александр Пушница, поэтому в память об этом великом человеке мы сегодня открываем эту великолепную бронзовую скульптуру", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства региона Алексея Ромахина.

Как отметила двукратная чемпионка мира по самбо Наталья Казанцева, бюст Пушницы будет напоминанием о великом борце для юных спортсменов. "И ребята будут стремиться стать как он и еще лучше, достичь выдающегося результата. Думаю, появление этого бюста будет их мотивировать. А лично для меня Александр Михайлович - легенда и большой авторитет", - сказала самбистка.

Почетный гражданин Омска Пушница умер 27 января после продолжительной болезни. Он был заслуженным мастером спорта СССР, представлял спортивное общество "Динамо". На его счету три победы на чемпионатах мира (1974, 1979, 1983), дважды Пушница становился обладателем Кубка мира (1977, 1980) и дважды выигрывал чемпионат Европы (1976, 1984). Самбист девять раз становился чемпионом СССР (1974-1980, 1983, 1984).