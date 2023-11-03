На главную площадь Якутска вернули отреставрированный памятник Ленину

Монумент очистили, покрасили, покрыли специальным раствором, а также обработали мелкие трещины

ЯКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Памятник Владимиру Ленину, демонтированный в прошлом году для проведения реставрационных работ, вернулся на место и установлен на главной площади Якутска - площади Ленина. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия Гаврил Терентьев.

"Сегодня, 3 ноября, установили памятник Ленину. Заказчиком реставрационных работ выступила служба государственного заказчика республики, исполнителем - ООО "Дизайн-студия "Уран", - сказал Терентьев.

В целом, как отметил замруководителя департамента, реконструкция была связана с необходимостью проведения работ по фундаменту и постаменту памятника. "В 2016 году стало заметно, что памятник чуть наклонился вперед, в связи с чем были проведены исследования, по итогам которых выяснилось, что постамент памятника начал разрушаться", - рассказал Терентьев. Также в течение многих лет под фундаментом скапливалась вода. Впоследствии территория вокруг памятника была огорожена, так как была угроза обрушения, и в 2018 году началась разработка проектно-сметной документации. На реставрацию памятника в прошлом году было выделено финансирование.

Терентьев отметил, что основные работы по памятнику завершены, в следующем году запланирована установка гранита на постамент. "Сам памятник Ленину очистили, покрасили и покрыли раствором, были проведены сварочные работы для обработки мелких трещин", - добавил собеседник агентства.

В июле прошлого года с главной площади Якутска был убран памятник Ленину, по заявлению властей, он был демонтирован для реставрации.

Памятник В. И. Ленину является объектом культурного наследия регионального значения. Находится в центре Якутска на площади Ленина перед зданием дома правительства №2, торжественно открыт 25 октября 1967 года. Памятник представляет собой скульптурную фигуру Ленина в полный рост, общая высота памятника - 14,6 м с учетом постамента и основания.