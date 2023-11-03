В ХМАО у предпринимателя конфисковали четырех медведей

Среди них есть медведица, которая бегала по улицам, пытаясь догнать и напасть на прохожих

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы конфисковали у предпринимателя в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) четырех медведей, в том числе медведицу, которая в марте 2021 года сбежала из вольера в Нижневартовске и гонялась по улицам за прохожими. Животные, которые содержались в ненадлежащих условиях, доставлены в Республику Татарстан на территорию смешанного сельского хозяйства "Хузангаевское", сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Югре.

"В Нижневартовске у предпринимателя четыре бурых медведя конфискованы за содержание в ненадлежащих условиях. Они питались без разработки и утверждения кормового рациона, уборка вольеров, предусматривающая дезинфекцию мест содержания, не производилась, договор со специалистом в области ветеринарии о проведении мероприятий по недопущению возникновения и распространения заразных болезней животных не заключался. Кроме того, они находились в вольерах, площадь которых составляла менее 20 кв. м на одного животного", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по решению суда предпринимателя обязали устранить нарушения, но он не стал этого делать. В результате его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение требований в срок), а медведей доставили в Республику Татарстан на территорию смешанного сельского хозяйства "Хузангаевское", поскольку, по мнению специалистов, если их выпустить в лес, то там они не выживут.

В середине марта 2021 года у одного из предпринимателей в Нижневартовске сбежала медведица, которая бегала по улицам города, пытаясь догнать и напасть на прохожих. При этом животное чуть не сбил автобус. Никто из горожан не пострадал. Медведицу поймали на территории одного из предприятий и доставили в свой вольер через несколько часов после побега. Как уточняли ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, животное и еще ряд медведей содержались на территории гостиницы "Европа", хозяин купил их в цирке для рекламы, но судьба медведей ему была безразлична. Им пытались найти новых хозяев, но сделать это не получилось.