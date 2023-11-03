СКА "Арена" получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Стадион сможет принять до 21,5 тыс. человек на матчах и до 23 тыс. на концертах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию хоккейного стадиона СКА "Арена". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подписано сегодня, 3 ноября", - говорится в сообщении.

Ранее Госстройнадзор продлил разрешение на строительство "СКА Арены" до июня 2024 года.

"СКА-Арена" начала строиться в 2020 году и должна была принять чемпионат мира по хоккею в 2023 году, однако Международная федерация хоккея в конце апреля 2022 года объявила о переносе из России турнира. "СКА-Арена" на матчах сможет принять до 21,5 тыс. человек, а на концертах - до 23 тыс.

В сентябре гендиректор арены Дмитрий Сватковский сообщал ТАСС, что тестовые хоккейные поединки на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге должны будут начаться в ноябре.