В Благовещенске открыли самый большой в Приамурье ФОК

Площадь сооружения - почти 3 тыс. кв. м

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на набережной реки Зеи открыли в Благовещенске, сооружение на данный момент считается самым большим в регионе, передает корреспондент ТАСС.

Открытие ФОКа приурочено ко Дню народного единства. Также прошло торжественное открытие первенства Дальнего Востока по волейболу среди 18 команд из 11 регионов ДФО.

Площадь благовещенского сооружения - почти 3 тыс. кв. м. Он стал четвертым по счету, возведенным в Приамурье по проекту "Газпром - детям". Основное отличие от предыдущих - два этажа и трибуны в большом зале на 300 посадочных мест для зрителей, что позволит не только проводить тренировки, но и принимать соревнования самого разного уровня вплоть до всероссийских.

В будущем самым крупным физкультурно-оздоровительным комплексом в Амурской области станет ФОК в Тынде.

В здание ФОК в Благовещенске перейдет тренироваться часть спортсменов Спортивной школы Олимпийского резерва: отделения волейбола, самбо и вольной борьбы. Кроме того, комплекс оснащен оборудованием для маломобильных людей и спортсменов с ОВЗ - для них установлен специальный лифт, а также тренажеры в малом зале ФОКа. Помимо этого, в здании есть гардероб, раздевалки, медицинский кабинет. Врач присутствует не только на соревнованиях, но и во время тренировочного процесса.