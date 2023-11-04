4 ноября, 13:01

В КЧР построили многоэтажку для сотрудников и пенсионеров МВД

Как сообщил глава субъекта Рашид Темрезов, новый жилой 17-этажный дом, расположенный в активно развивающемся районе города Черкесска

ЧЕРКЕССК, 4 ноября. /ТАСС/. Многоэтажный дом, построенный для сотрудников и пенсионеров МВД по Карачаево-Черкесской Республике, торжественно ввели в эксплуатацию в День народного единства. Об этом сообщил глава субъекта Рашид Темрезов.

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"В День народного единства в Карачаево-Черкесии состоялось <...> важное событие - торжественная церемония по случаю ввода в эксплуатацию нового 106-квартирного дома для сотрудников и пенсионеров МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Ключи первым новоселам вручили вместе с врио министра внутренних дел по КЧР Владимиром Нефедовым и начальником Управления капитального строительства МВД России Дмитрием Долматовым", - написал Темрезов в Telegram-канале.

Он отметил, что новый жилой 17-этажный дом, расположенный в активно развивающемся районе города Черкесска - Северном микрорайоне, оборудован спортивной и детской игровой площадками, необходимым количеством парковочных мест, а также собственной блочной модульной котельной. Все квартиры сданы с полной внутренней отделкой. Рядом находится здание регионального МВД, есть необходимая социальная инфраструктура - новая поликлиника, Центр для одаренных детей, спортивная площадка, готовятся к открытию новая школа и детский сад.

По словам главы республики, строительство данного объекта - это значимое событие и в жизни сотрудников МВД по КЧР, и с точки зрения реализации социальных инициатив президента России Владимира Путина в части социальных гарантий сотрудникам полиции и членам их семей, обеспечения более комфортных условий для жизни. 

Теги:
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-Черкесия
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