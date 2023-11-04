В Удмуртии создадут региональный центр развития баскетбола

Центр планируется построить в Октябрьском районе на набережной Ижевского пруда

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Центр развития баскетбола создадут в Удмуртии, соответствующее соглашение подписали глава Удмуртии Александр Бречалов и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко на международной выставке-форуме "Россия", сообщает пресс-служба правительства республики.

"На стенде Удмуртской Республики встретились глава региона Александр Бречалов и президент Российской федерации баскетбола, уроженец Ижевска Андрей Кириленко. В торжественной обстановке они подписали соглашение о строительстве регионального Центра развития баскетбола РФБ в Ижевске", - отмечается в сообщении.

Центр планируется построить в Октябрьском районе на набережной Ижевского пруда. Площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит 4,5 тыс. кв. м. В нем будет оборудован многофункциональный баскетбольный зал на три площадки с трибунами, где можно будет проводить соревнования международного уровня, комфортные раздевалки, зона СПА с двумя бассейнами и банным комплексом. В здании предусмотрены массажные кабинеты, комнаты релаксации и гостиничный комплекс для размещения спортсменов. Реализация проекта намечена на 2024-2027 годы.

По словам Бречалова, отношения Удмуртии с российской Федерацией баскетбола находятся на высоком уровне. "В Удмуртии очень любят баскетбол. Им занимается больше 14 тыс. человек. Новый региональный Центр развития баскетбола однозначно станет большим и долгожданным событием как для профессиональных спортсменов, так и для всех мальчишек и девчонок, мечтающих о победах в большом спорте", - приводятся слова главы республики в сообщении.

За последние пять лет в республике построен и отремонтирован 381 спортивный объект, сейчас ведутся работы еще на 10 объектах. В 2021 году введен в эксплуатацию "Баскетдом" для детской спортивной школы олимпийского резерва № 3. Кроме того, Удмуртия стала одним из первых регионов страны, где развивается инклюзивный и адаптивный баскетбол. В 2023 году в республике прошел первый национальный турнир - Лига сильных людей, организованный РФБ и проектом "Тихий баскетбол". В сентябре Удмуртия приняла первый Всероссийский турнир по баскетболу 3 3 на колясках "У каждого свой Эверест".

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвует 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством Международной выставки-форума "Россия".