В Тюмени создадут для детей туристские маршруты о предпринимательстве и энергетике

Оба маршрута рассчитаны на детей со всей России

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Тюменской области разработают до конца 2023 года маршрут для детского познавательного туризма, посвященный энергетике, и маршрут, посвященный предпринимательству. Об этом журналистам сообщил директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов на встрече осеннего железнодорожного круиза "В Сибирь".

По словам Пухова, оба маршрута рассчитаны на детей со всей России.

"До конца текущего года мы планируем завершить подготовку двух новых направлений. Это будет "Город открытий Тюмень" по направлению "Энергетика". И вторая программа называется "Предпринимательство", - сказал директор.

По его словам, направление "Энергетика" выбрали, так как Тюмень ассоциируется с нефтью. А выбор второго направления он мотивировал тем, что город является купеческим центром. Детям на примере купечества и современных компаний покажут, как развивается бизнес.