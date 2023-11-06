В Кисловодске фестиваль по спортивному ориентированию собрал 2 тыс. участников

Дистанции были проложены по территории Кисловодского национального парка на склонах Джинальского хребта

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Около 2 тыс. спортсменов приняли участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в Кисловодске. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске состоялось первенство России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. На медали в общей сложности претендовало около 2 тыс. спортсменов из 60 регионов России. Дистанции были проложены по территории Кисловодского национального парка на склонах Джинальского хребта", - сказал Моисеев.

По его словам, стартовой точкой мероприятия была выбрана площадка у основания памятника природы "Красные грибы". В дисциплине "кросс-лонг" среди девушек до 15 лет золото завоевала Ярослава Уразова из Воронежа. Еще одна жительница Воронежа Мария Кустова стала победительницей в дисциплине "кросс-классика-общий старт". А в четырехэтапных смешанных эстафетах победу одержал квартет из Ленинградской области.

"Наш курортный Кисловодск благодаря своему уникальному географическому расположению и природно-климатическим условиям традиционно притягивает ориентировщиков со всей страны на учебно-тренировочные сборы. Но такие крупные соревнования, как первенство России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, Кисловодск принимал впервые. Со 2 по 6 ноября было разыграно 65 комплектов медалей среди участников от 8 до 80 лет. Победители были определены в трех дисциплинах", - рассказал глава Кисловодска.