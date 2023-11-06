В Карелии открылась неделя моды с упором на экологичный образ жизни

Она началась с выставки одежды, аксессуаров и предметов, получивших вторую жизнь благодаря творческой переработке старых вещей и декорированию

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 ноября. /ТАСС/. Неделя моды "Стиль решает", основной упор которой сделан на осознанное потребление и экологичный образ жизни, впервые открылась в Карелии. Она началась с выставки одежды, аксессуаров и предметов, получивших вторую жизнь благодаря творческой переработке старых вещей и декорированию, сказала на открытии руководитель проекта, продюсер брендов Юлия Тельпина.

"Большинство дизайнеров мы старались, конечно, представить, чтобы был апсайкл либо кастом, то есть это вещи, которые уже переделаны: в них добавлено творчество либо перешиты <...>, - сказала Тельпина. - Сейчас в связи с культурой массового потребления формируется <...> достаточно потребительское такое отношение к одежде. Наша цель - показать, что это не просто одежда, а на самом деле произведение искусства, задать тренды на устойчивую моду, на перерождение старых вещей".

Свое участие в проекте подтвердили более 20 карельских дизайнеров, работающих в разных стилях и направлениях. В программу вошли лекции, посвященные моде и повторному использованию старых вещей, а также встречи с экспертами и обсуждения. Завершится неделя двухдневным показом-перформансом. Во время него запланированы выходы моделей в образах с отсылками к культуре массового потребления.

По словам участников проекта, неделя моды поможет объединить дизайнеров в регионе и популяризировать карельский культурный код. В дальнейшем показы планируют проводить раз в полгода, следующий запланирован на апрель.