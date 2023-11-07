7 ноября, 09:10

На Камчатке на палубе стоящего на якоре в бухте судна поймали рысь

Животное отвезли в естественную среду обитания

ТАСС, 7 ноября. Рысь отловили на палубе судна, стоящего на якоре в бухте Бечевинская в Камчатском крае, сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии региона.

"7 ноября благополучно проведена операция по отлову рыси на газоперегрузочном терминале "Коряк-1", стоящем на якоре в бухте Бечевинская. Каким образом рысь оказалась на 250-метровом судне посреди акватории бухты неизвестно", - говорится в сообщении.

Сотрудники краевого Минприроды отловили его и отвезли в естественную среду обитания. По словам специалистов, это был самец. 

  

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