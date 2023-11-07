7 ноября, 15:51

В Белгородской области запретили продажу и использование пиротехники до 26 января

Исключение составляют хлопушки и бенгальские свечи

БЕЛГОРОД, 7 ноября. Власти Белгородской области ввели временный запрет на продажу и использование пиротехники. Ограничение действует до 26 января 2024 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Белгородской области введен временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий. Такое решение принято региональным оперативным штабом. Ограничение действует до 26 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в этот период запрещена продажа петард, фейерверков, салютов. Исключение составляют хлопушки и бенгальские свечи. Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников будут усилены меры по обеспечению правопорядка в общественных местах. 

Теги:
РоссияБелгородская область
© Информационное агентство ТАСС
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