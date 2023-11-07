В Ялте открыли памятник главе советской контрразведки Петру Федотову

Бюст создан при содействии управления делами президента РФ и ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Памятник начальнику 2-го Управления НКВД-НКГБ СССР, генерал-лейтенанту, профессору контрразведки Петру Федотову торжественно открыли при Юсуповском дворце в поселке Кореиз в Ялте, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Республике Крым.

"7 ноября 2023 года в Ялте состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию бюста легендарного контрразведчика Петра Васильевича Федотова. Начальник 2-го Управления НКВД-НКГБ СССР Петр Федотов в годы Великой Отечественной войны возглавлял контрразведку и сыграл ключевую роль в борьбе с германскими спецслужбами и их агентурой на территории СССР. Под его руководством управление обеспечило контрразведывательное сопровождение Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций "Большой тройки", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО), которое установило памятник, бюст создан при содействии управления делами президента РФ и ФСБ. В церемонии открытия приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, начальник крымского управления ФСБ генерал-лейтенант Леонид Михайлюк и помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

"Более двадцати имен возвращено в нашу историческую память. В честь тех, кто был вычеркнут из истории в силу различных причин, открываются памятники и мемориальные доски, присваиваются имена скверам, улицам и площадям. Мы не можем исправить допущенные ошибки, но можем восстановить историческую справедливость и отдать должное этим людям, посмертно вернуть славу советским разведчикам. Поэтому реализация программы будет продолжена", - процитировали Мединского в РВИО.