В Северной Осетии приобретут автобусы на 1,2 млрд рублей

Членами правительства утверждены программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексная схема организации транспортного обслуживания населения

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 ноября. /ТАСС/. Около 100 новых автобусов на 1,2 млрд рублей приобретут в Северной Осетии в ближайшее время, сообщили премьер региона Борис Джанаев на заседании кабмина.

"В ближайшее время приобретем еще 42 автобуса в рамках специальных казначейских кредитов и 56 машин по программе лизинга. На эти цели дополнительно предусмотрели 1,2 млрд рублей", - сказал Джанаев.

По его словам, уже получено 28 трамваев и 113 автобусов на 2,9 млрд рублей. По поручению главы республики Сергея Меняйло разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Членами правительства утверждены программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, которая направлена на пересмотр и оптимизацию маршрутной сети.

Принятие схемы позволит систематизировать мероприятия транспортного обслуживания населения, в частности, по развитию регулярных перевозок. Ее реализация предполагает оптимизацию маршрутной сети, строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, доведение остановочных пунктов до соответствия нормативным требованиям.