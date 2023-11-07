В Дагестане направят более 450 млн рублей на закупку учебников в 2024 году

На эти средства будет закуплено более 500 тыс. учебников

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют предусмотреть почти полмиллиарда рублей в республиканском бюджете на закупку недостающих учебников для школ, в том числе по родным языкам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки региона.

"В следующем году из регионального бюджета планируется выделить на закупку учебных пособий 452 млн рублей, на эти средства будет закуплено более 500 тыс. учебников. В текущем году более чем на 290 млн были закуплены учебные пособия, в том числе национально-регионального компонента",- говорится в сообщении.

По данным министерства, в школах региона наблюдается дефицит книг. "Для того, чтобы покрыть потребность школ в недостающих учебниках, необходимо около 3 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.