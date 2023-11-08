В Самаре утвердили концепцию строительства межвузовского студенческого кампуса

Общая площадь кампуса составит более 143,3 тыс. кв. м

ТАСС, 8 ноября. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил доработанную концепцию строительства межвузовского студенческого кампуса рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена", сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"Мы обратились к нашему партнеру "ПроШкола" и архитектурному бюро для уточнения целого ряда позиций, высказали замечания, послушали ректоров. Концепция была уточнена, и фактически сегодня был представлен третий вариант. Сегодня на совещании мы утвердили эту концепцию, которая предполагает в том числе основу архитектурных решений, что очень важно. Также принято важное решение о начале реализации проекта с жилой части - размещения студентов, что наиболее востребовано сегодня нашими университетами. Сейчас начинается активная фаза проектирования", - цитирует Азарова пресс-служба.

Ранее на заседании специалисты архитектурного бюро "Студия 44" представили два эскизных решения того, как могут быть размещены образовательные и жилые блоки студенческого кампуса. Свои предложения во время обсуждения проекта в октябре высказали ректоры ведущих вузов Самарской области, члены Общественной палаты региона. Главный архитектор проекта Антон Яр-Скрябин отметил, что при доработке проектов были учтены все предложения и инициативы, в результате появился третий вариант, который был вынесен на обсуждение. В рамках новой концепции сохраняется большое городское общественное пространство, которое будет сменяться зданиями и помещениями для размещения непосредственно учебно-образовательного кампуса. За ними последует жилой сектор, школы, офисные центры, сервисные объекты, спортсооружения, объекты культуры и выставочные зоны. Разделять их будет буферная зона - благоустроенная территория с возможностью дальнейшего использования под строительство дополнительных спортивных площадок или капитальных объектов. В рамках нового проекта предлагается на первом этаже учебных блоков разместить лаборатории, а на верхних - лекционные аудитории.

Общая площадь кампуса составит более 143,3 тыс. кв. м, он рассчитан не менее чем на 5 тыс. мест, срок реализации проекта - 2027 год. Финансирование предполагает участие федерального и областного бюджетов, а также средств концессионера.