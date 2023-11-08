В Петербурге введут ограничения для транспорта в связи с культурным форумом

Мероприятие пройдет с 16 по 18 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Ограничения движения транспорта будут временно введены в центре Петербурга в связи с проведением IX Санкт-Петербургского международного культурного форума до 25 ноября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"В связи с проведением форума вводятся временные ограничения в движении транспорта. С 00:00 6 ноября до 23:59 25 ноября - будет сужена проезжая часть на Дворцовой площади вдоль д. 4 и д. 6-8. С 00:00 16 ноября до 08:00 19 ноября - вводится запрет на движение транспорта на (в): Дворцовой площади вдоль д. 4 и д. 6-8; Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, нечетной стороне наб. р. Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта, четной стороне наб. р. Мойки от Невского проспекта до Певческого моста; на Волынском переулке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что 15 ноября с 00:00 до 23:59 - вводится запрет остановки транспортных средств на Дворцовой площади вдоль д. 4 и д. 6-8; на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, на нечетной стороне набережной р. Мойки от Певческого моста до Невского проспекта, на четной стороне набережной р. Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

В 2020 и 2021 годах форум не проводился из-за пандемии. В 2022-м форум должен был пройти 10-12 ноября, но в октябре в Минкультуры РФ сообщили о его отмене.