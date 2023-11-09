Глава Минспорта поддержал строительство легкоатлетического манежа в Тамбове

Олег Матыцин поручил включить объект в программу на 2026 год, сообщили в пресс-службе правительства региона

ТАСС, 9 ноября. Министр спорта России Олег Матыцин на встрече с губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым поддержал идею строительства легкоатлетического манежа в Тамбове. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Глава региона обратился к министру спорта России с просьбой о включении в федеральную адресную инвестиционную программу строительство многофункционального спортивно-тренировочного центра в Тамбове. <…> Олег Матыцин поблагодарил главу региона за развитие спорта и поддержал предложение Максима Егорова, поручив включить объект в программу на 2026 год", - говорится в сообщении.

По словам Егорова, спортивной инфраструктуре региона не хватает легкоатлетического манежа. Из-за его отсутствия зимой нет возможности проводить спортивные соревнования регионального уровня для отбора на участие в межрегиональных стартах, первенствах и чемпионате страны.