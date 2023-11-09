9 ноября, 15:18

В Ленобласти в поселке вблизи полигона опасных отходов построят очистные сооружения

Строительство займет более года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Новые очистные сооружения и резервуары чистой воды построят в поселке Красный Бор в Ленинградской области, недалеко от которого расположен одноименный полигон опасных отходов. Соответствующий проект одобрила Главгосэкспертиза, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Главгосэкспертиза одобрила проект строительства новых очистных сооружений и резервуаров чистой воды в поселке Красный Бор", - говорится в сообщении.

Строительство займет чуть более года. Источниками водоснабжения станут проектируемые сети от магистрального водовода "Невский водопровод". Насосная станция 3-го подъема предусматривается как станция подкачки с резервуарами чистой воды, где будет храниться запас воды на внутреннее и наружное пожаротушение, аварийный запас и регулирующий объем воды на хозяйственно-питьевые нужды Красноборского городского поселения. Станция предназначена для перекачивания и поддержания необходимого давления чистой воды в системе водоснабжения. Мощность будущей насосной станции учитывает развитие поселения.

"Насосная станция с резервуарами чистой воды позволит повысить надежность водоснабжения, а также энергоэффективность Красноборского городского поселения. Работы будут выполнены по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", - цитирует пресс-служба председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Александра Тимкова.

Полигон Красный Бор расположен примерно в 2,5 км от ближайшей границы поселка. Он занимает территорию около 70 га в Ленинградской области, примерно в 30 км от центра Петербурга. За несколько десятков лет работы он накопил более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, которые привозили из разных регионов. В итоге Красный Бор стал одним из крупнейших полигонов промышленных отходов в России.

В 2014 году прием отходов прекратился. Работы по ликвидации накопленного экологического вреда начались 26 апреля 2022 года. Исполнителем назначили предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор". Работы включены в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология". 

Теги:
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