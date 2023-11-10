10 ноября, 10:40
Международная выставка-форум "Россия"

В Приамурье в 2024 году планируют открыть самый большой в России фонтан

Губернатор региона Василий Орлов добавил, что рядом появятся музей динозавров и музей российско-китайской дружбы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Самый крупный в России фонтан длинной 150 м появится на набережной в Благовещенске в 2024 году. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе Дня региона на международной выставке-форуме "Россия".

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"У нас благодаря развитию транспортной инфраструктуры ожидается большой прирост туристического потока, нам есть что показать. Благовещенская набережная - одна из самых протяженных в стране. В следующем году на набережной откроется самый крупный в России фонтанный комплекс, свето-музыкальный фонтан. Его протяженность будет 150 м", - сказал он.

Орлов добавил, что также рядом появятся музей динозавров и музей российско-китайской дружбы.

"За счет близости с Китаем у нас много устоявшихся хороших туристических событий. Мы играем в хоккей на льду Амура, проводим авторалли, <…> у нас проводится ежегодно китайско-российская ярмарка культуры и искусства. <…> Отдельно хочу подчеркнуть поручение президента России Владимира Путина о строительстве в Благовещенске выставочного центра, который будет посвящен российско-китайским отношениям", - отметил губернатор.

По его словам, центр будет построен за счет частных инвестиций. Вместе с тем, как рассказал Орлов, регион активно развивает промышленный туризм. "У каждого есть возможность, приехав в Амурскую область, посмотреть космодром Восточный и побывать в Китае, и посмотреть, как развивается газовый кластер", - резюмировал он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичМеждународная выставка-форум "Россия"
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