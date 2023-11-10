Судно на подводных крыльях "Валдай" совершило первый за 30 лет рейс по реке Дон

Транспорт может стать более востребован, чем был раньше, считает губернатор Ростовской области Василий Голубев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Пассажирское судно на подводных крыльях "Валдай", изготовленное Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева, совершило первый за 30 лет тестовый рейс по реке Дон. Церемония состоялась на набережной в Ростове-на-Дону, передает корреспондент ТАСС.

"Два судна, одно здесь, другое приобретем до конца текущего года, в навигацию 2024 года начнут работать уже на постоянных маршрутах, первый из них это Азов, Константиновск, Семикаракорск, Волгодонск, будем двигаться в этом направлении. Мы намерены приобрести "Метеор" на 120 мест класса река-море, который позволит нам расширять географию поездок. Можно говорить о Ейске, потенциально о Керчи и Ялте, это среднесрочная перспектива. Мне кажется, транспорт будет более востребован, чем более чем 30 лет назад", - сказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как отметил генеральный директор судоходной пассажирской компании "Дон" Герман Лопаткин, на первом этапе планируется создать четыре точки продаж билетов - через электронные сервисы, онлайн-кассы, на палубе и в киоске. "Это абсолютно новый вид транспорта, который делается у нас в России. Это уже самолет по сравнению с "Ракетой", которая в октябре 1963 года с бортовым номером 12 стартовала с этого причала в Константиновский район. С начала навигации, по опыту наших коллег в Нижнем Новгороде, будет аншлаг. Расписание регулярных маршрутов будет прорабатываться на основании спроса населения", - отметил Лопаткин.

В навигацию 2024 года будут включены два пригородных маршрута на "Валдае 45Р": Ростов-на-Дону - Азов и Ростов-на-Дону - Кочетовская - Константиновск - Романовская, а также ознакомительные с судном прогулки в Ростове-на-Дону. Кроме того, в следующем году планируется открыть водный маршрут Таганрог - Волгоград. Для междугородних перевозок будет приобретено судно "Метеор 120Р" вместимостью 120 пассажиров.

В советские годы речные и морские пассажирские перевозки были визитной карточкой Ростовской области. Первые суда на подводных крыльях - "Ракеты", начали ходить по Дону в 1960 году, а благодаря "Метеорам" наладили морское сообщение через Азовское море до Ейска, Керчи и Мариуполя. Регулярные речные перевозки пассажиров в регионе прекратились 30 лет назад.

Возрождение морских перевозок

Кроме того, суда "Метеор М" будут использоваться на маршрутах из Ростова-на-Дону в Анапу, Керчь и Ялту. Для этого к 2026 году планируется приобрести два таких судна. "В 2026 году планируется приобретение двух морских судов "Метеор М" и открытие морских маршрутов Ростов-на-Дону - Азов - Таганрог - Ейск - Анапа и Ростов-на-Дону - Таганрог - Керчь - Ялта", - сообщили в пресс-службе губернатора. Как пояснил Лопаткин, к моменту запуска водного сообщения с Кубанью и Крымом будет решен вопрос об организации зала ожидания. "Когда мы начнем ходить в море, мы обязаны будем организовать зал ожидания, что-то вроде речного вокзала, это перспектива через два года", - сказал он.

О возрождении речных перевозок

Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях в тестовом режиме прошло от причала № 27 до Аксайского моста и обратно. "Валдай 45Р" вмещает 45 пассажиров. Его разработчиком и изготовителем является АО "ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева". "Валдай 45Р" был создан в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Судно способно развивать скорость 65 км/ч, дальность плавания достигает 400 км.

В феврале губернатор сообщил о создании региональной судоходной компании "Дон", которая займется развитием речного и морского сообщения в регионе. Из областного бюджета компании была выделена субсидия в размере 334 млн рублей на покупку двух пассажирских судов "Валдай 45Р" вместимостью не менее 40 мест каждое. В качестве судоходных маршрутов власти региона рассматривали направления Ростов - Азов - Волгодонск, Ростов - Ейск - Анапа, Ростов - Керчь - Ялта. Регулярные пассажирские перевозки по Дону планируется запустить в Ростовской области в начале 2024 года.