10 ноября, 15:16

Под Тамбовом установят памятник защитникам Луганска и Донецка

Открыть монумент планируют 24 февраля 2024 года

ТАСС, 10 ноября. Памятник защитникам Луганска и Донецка установят в поселке городского типа Инжавино Тамбовской области в феврале 2024 года. Об этом ТАСС сообщил скульптор и автор идеи Роман Ганьшин.

"Уже 1,5 месяца мы работаем над памятником "Защитникам Луганска и Донeцка". Монумент будет представлять собой солдата специальной военной операции, в правой руке которого спрятано оружие, а за левую его держит девочка лет пяти-шести. Она смотрит на него, на своего защитника, с испугом, но с такой надеждой", - отметил Ганьшин.

Над проектом также трудится и тамбовский скульптор Александр Парамoнов. В настоящее время проект движется к своему завершению. Открыть монумент планируют 24 февраля 2024 года.

Это уже вторая совместная работа Ганьшина и Парамонова. Первый монумент находится в поселке Землянском Инжавинского округа и представляет собой первый народный памятник героям специальной военной операции. 

Теги:
РоссияТамбовская область
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