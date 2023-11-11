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В Великом Устюге открыли новый кабинет Деда Мороза с волшебными предметами

В резиденции отметили, что особенностью нового пространства является его интерактивность

ТАСС, 11 ноября. Рабочий кабинет Деда Мороза обновили в его городской резиденции в  Великом Устюге Вологодской области, рассказали ТАСС в резиденции.

"Особенность нового кабинета - в его интерактивности. Каждый гость во время экскурсии становится участником магического действия по исполнению его личного желания. В кабинете появились волшебные предметы: бездонный мешок, куда Дед Мороз складывает подарки. Мешок поднимаешь, и он будто без дна, никак не кончается. Самонаводящиеся лыжи, на которых волшебник отправляется в путешествия в труднодоступные места. Есть валенки-скороходы, бережливые лапти, волшебный кристалл, весы добрых дел и много других особенных предметов", - сообщили в резиденции Деда Мороза.

Сказочные Двенадцать месяцев подарили Деду Морозу на предстоящий день рождения, который будет отмечаться 18 ноября, по волшебному посоху. В кабинете уже приняли первых гостей.

Городская резиденция Деда Мороза расположена в бывшем особняке XIX века, который построил наследник местного купца Петр Красильников. Дед Мороз обосновался в этом доме из-за его нахождения в самом центре города рядом с Соборным дворищем и колокольней. Значительно позже появились Почта и Дом моды Деда Мороза в городе, а также вотчина в деревне Морозовице под Великим Устюгом, где по легенде наблюдается природная аномалия, там всегда холоднее.

Великий Устюг - это город-музей под открытым небом, который в XVI-XVII веках был крупнейшим торговым центром северного региона Руси. В XVI веке торговое значение Устюга возросло, поэтому Иван Грозный включил его в число опричных городов, дававших деньги на государев обиход. В этот период за Устюгом утвердился титул Великий. Одновременно развивались кустарные производства, художественные промыслы, многие из которых сохранились до наших дней. Город сохранил свою уникальность, храмы, усадьбы, поэтому был включен в список исторических городов России, сохранивших свое историко-культурное наследие. В Великом Устюге и окрестностях расположено 146 объектов культурного наследия. 

Теги:
РоссияНовый год и РождествоВологодская область
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