В Симферополе открыли выставку, посвященную Кириллу Стремоусову

На открытие экспозиции пришли друзья и близкие Стремоусова, а также представители властей Херсонской области и Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Первую выставку, посвященную погибшему год назад заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову, открыл в Симферополе Фонд развития новых медиа. Также на выставке представили посвященный политику документальный фильм, сообщил ТАСС председатель правления фонда, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

"Там фотографии и личные вещи Кирилла Стремоусова, причем все подписано, то есть полный, так сказать, гайд. Все это сделано совместно с его супругой Оксаной Стремоусовой. И состоялась премьера часового фильма "Кирилл. Голос русского Херсона". <...> Выставка будет работать до 15 ноября здесь, после этого она переезжает в Геническ, в декабре выставка и фильм будут представлены в Санкт-Петербурге и Москве. Ну а в следующем году я готов рассмотреть предложения от всех заинтересованных регионов, помочь им все это организовать, все материалы предоставить", - сказал Малькевич.

Он уточнил, что на открытие выставки пришли друзья и близкие Стремоусова, а также представители властей Херсонской области и Республики Крым. Проект выставки и фильма под общим названием "Кирилл" поддержан президентским фондом культурных инициатив.

Ранее глава фонда заявил о планах учредить в новых регионах в 2024 году пять именных стипендий для студентов медийных специальностей в честь Кирилла Стремоусова.

Стремоусов погиб в автомобильной аварии 9 ноября 2022 года. В этот же день президент России Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества. Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовском Донецкой области Украинской ССР (ныне Донецкая Народная Республика РФ). С 2018 по 2019 год возглавлял херсонское отделение Социалистической партии Украины. В октябре 2020 года участвовал в выборах мэра Херсона в качестве самовыдвиженца. В 2021 году вступил в партию "Держава".

В 2022 году в ходе специальной военной операции большая часть Херсонской области перешла под контроль российских войск. В апреле 2022 года Стремоусов занял должность заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области. В сентябре он получил паспорт гражданина РФ.