Львенка Шерхана передали из частных рук в Донецке парку "Тайган" в Крыму

По словам директора парка, всего в "Тайгане" находятся более 150 животных, вывезенных из новых регионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Сафари-парк "Тайган" в Республике Крым принял на содержание двухмесячного львенка Шерхана, которого ранее подарили жителю Донецка, сообщил ТАСС директор парка Олег Зубков.

"Этого львенка передало частное лицо, которому подарили львенка в качестве живого подарка. Он решил не содержать его в домашних условиях и передать его в парк. Мы вывозим всех животных с новых территорий, которые так или иначе нуждаются в доме, чтобы за ними следили зоопарки. <...> У этого львенка добрая история, все с ним хорошо, он здоровый, содержался в достойных условиях очень", - сказал Зубков.

По словам директора, сейчас в "Тайгане" находятся более 150 животных, вывезенных из новых регионов. "Если власти сделают реконструкцию своих зооуголков и захотят, чтобы мы вернули, да, мы вернем всех животных, которых вывезли в эвакуацию сюда. Там ламы, волки и так далее. Еще и своих добавим", - уточнил Зубков.

Животных из Херсонской области начали вывозить в "Тайган" осенью 2022 года из-за угрозы затопления в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. В июне, после частичного разрушения ГЭС ракетным ударом со стороны ВСУ, Зубков заявил, что большая часть животных также была вывезена из Каховки.