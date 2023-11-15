15 ноября, 02:42

На Сахалине арт-объект в виде гигантского тигра станет музеем

Статуя расположена на территории экофермы на юге региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Арт-объект в виде гигантского тигра на территории экофермы на юге Сахалина станет музеем, сообщили ТАСС в министерстве туризма Сахалинской области.

Музей появится в помещении арт-объекта, к которому уже сейчас можно подняться по винтовой лестнице. Запланировано создание смотровой площадки, с которой посетители увидят пятнистых и северных оленей, якутских лошадей, овец и кроликов, обитающих на территории экоферм, рассказал собеседник агентства. Однако, о том, что именно будет представлено в музее, пока не разглашается.

Уточняется, что работа по созданию музея уже ведется, она будет завершена в течение нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что на оленьей ферме на Сахалине построили арт-объект в виде тигра. По информации министерства туризма региона, объект стал самой большой статуей хищника на территории России. Размер конструкции составляет 7,8 м на 24 м. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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