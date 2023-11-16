16 ноября, 10:47

В Нижегородской области ослабили запрет на использование беспилотников

Теперь полеты БПЛА можно осуществлять для обеспечения функционирования объектов энергетики, нефтегазового сектора, лесного хозяйства и для выполнения авиационных работ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Запрет на использование беспилотников ослабили в Нижегородской области, соответствующие изменения в указ губернатора Глеба Никитина опубликованы на портале правовой информации.

Ранее в документе было сказано, что беспилотники могут использовать только органы госвласти, подведомственные им организации, а также предприятия и организации по договору с органами госвласти и подведомственными им организациями.

Теперь полеты БПЛА можно осуществлять для обеспечения функционирования объектов энергетики, нефтегазового сектора, лесного хозяйства, для выполнения авиационных работ. Также полеты могут выполняться в рамках реализации на территории области программ экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. Допускается полеты беспилотников для выполнения задач, в том числе ФСО и ФСБ России.

Кроме этого, допускается запуск беспилотников с максимальной взлетной массой до 30 кг, полеты могут осуществляться в пределах прямой видимости в светлое время суток на высоте не более 150 м вне диспетчерских зон аэродромов, а также зон, где ограничены полеты. Также можно выполнять полеты на высоте до 100 м на удалении более 2 км от транспортной инфраструктуры, объектов ТЭК и объектов ЖКХ.

В документе отмечается, что по требованию ФСО полеты над территорией области могут прекращаться. Для осуществления полетов необходимо получить разрешение оперативного штаба. 

Теги:
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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