17 ноября, 08:37

На Камчатке началось строительство дороги на берег Тихого океана

Протяженность новой асфальтобетонной дороги составит 4,4 км

ТАСС, 17 ноября. Строительство дороги к Халактырскому пляжу на берег Тихого океана началось на Камчатке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Солодов.

"Начинаем строительство дороги на берег Тихого океана. Подрядчик получил разрешение и уже пригнал на площадку технику и привлек рабочих. Нам предстоит сделать два участка - с нуля построить новый проезд к Халактырскому пляжу и реконструировать четыре километра существующей дороги до Заозерного", - написал Солодов.

В настоящее время подрядчик будет заниматься устройством дорожного полотна - здесь нужно сделать выемку грунта, устроить новое основание с материалом, более устойчивым к нагрузкам, уложить трубы, которые отведут воду от трассы.

Первый этап возведения дороги до Халактырского пляжа в столице Камчатки начался в рамках реализации стратегического социально-экономического мастер-плана развития Петропавловска-Камчатского. Протяженность новой асфальтобетонной дороги составит 4,4 км. 

Теги:
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир Викторович
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