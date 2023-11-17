Турпоток в Калининградскую область в зимние каникулы вырастет на 10%

В регион приедут более 60 тыс. человек

МУРМАНСК, 17 ноября. Власти Калининградской области прогнозируют рост туристического потока в регион на 7 - 10% в новогодние праздники по сравнению с прошлой зимой. В область приедут более 60 тыс. туристов, сообщил на Всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону заместитель министра культуры и туризма региона Роман Клоков.

"По нашим ожиданиям, в период длинных зимних каникул регион посетит около 60 - 63 тыс. человек. То есть где-то на 7-10% больше, чем в предыдущие новогодние каникулы", - сказал Клоков.

Замминистра добавил, что гостей готовы принять 265 классифицированных гостиниц с номерным фондом 7 тыс. 800 единиц. На данный момент на новогодние праздники забронировано уже 46% номерного фонда, уточнил он.

Область готова принять гостей, отметил министр. С 25 декабря по 8 января в регионе впервые будет проходить семейный зимний фестиваль "Зимние каникулы на Балтике", в рамках которого состоятся ледовое шоу "12 месяцев", балет "Маленький принц", оперный и джазовый концерты, кинопоказы и творческие встречи, спектакль "Рождественские истории", литературный вечер, творческие мастер-классы. В мероприятиях примут участие, в частности, призер Олимпийских игр 2002 и 2006 годов, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая, актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный, актриса театра и кино Татьяна Васильева, джазовая исполнительница Мариам Мерабова, кинокритик Никита Смирнов.

С 29 декабря во дворце спорта "Янтарный" в Калининграде будет проходить масштабное новогоднее шоу, в котором заняты 60 артистов, танцоров, акробатов, используются уникальное проекционные декорации. На острове имени Иммануила Канта в областном центре с 21 декабря по 14 января пройдет традиционная новогодняя ярмарка с фудкортом, ежедневными лазерными шоу, творческими мастерскими и аттракционами. В кафедральном соборе на острове с 13 декабря по 13 января пройдет традиционный фестиваль декабристские вечера, объединенный общей концепцией взаимопроникновения музыки, слова, живописи, рассказал замминистра.

За активное посещение культурных площадок региона в преддверие новогодних праздников гостей ждут подарки от туристских информационных центров области в рамках акции "открытка". Подарки смогут также получить пользователи регионального мобильного приложения Go Kaliningrad, которое помогает планировать поездки по области, заключил Клоков.