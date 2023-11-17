В Екатеринбурге пройдет акция "Время карьеры"

Организатором мероприятия выступил Уральский федеральный университет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Предпринимательство станет одной из центральных тем акции "Время карьеры", организованной Уральским федеральным университетом (УрФУ) в Екатеринбурге. Участие в событии примут свыше 5 тыс. студентов из более чем 20 учебных заведений Урала. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель проректора по информационной политике по работе с партнерами УрФУ Ойбек Партов.

"Мы ежегодно стараемся привнести в программу что-то новое. Если говорить про сегодняшнюю акцию, то <…> делаем акцент на создание стартапа технологического, кроме того, мы понимаем, что не все ребята могут работать на компанию либо создавать стартапы, кто-то может просто открыть свое дело, это не всегда стартап технологический, в этом году мы сделали отдельный трек про развитие своего регионального бренда", - сказал он, отметив, что к участию в акции ожидаются свыше 5 тыс. студентов из более чем 20 вузов и колледжей Урала.

Первый проректор УрФУ Сергей Кортов отметил, что технологический предприниматель должен привлекать инвестора, выстраивать техническую, технологическую и маркетинговую политику. Цель этого вида деятельности - сформировать на базе технической или научной разработки стартап-проект, который должен закончиться созданием нового продукта или технологического решения.

На площадке "Времени карьеры" будет представлено рекордное количество компаний - более 50 - из сфер промышленности, общепита, IT, креативной индустрии и других. Партов отметил, что самый большой запрос от компаний на IT-специалистов, менеджеров по работе с клиентами и продаже, на инженеров и специалистов в сфере науки.

Стратегическим партнером проекта является компания "Контур", на их стенде участников ждут мастер-классы о том, как найти первое место работы и правильно выбрать работодателя. Студенты узнают, какие роли в IT существуют и какие задачи они решают. "Нам очень важно сделать так, чтобы выбор профессии разработчика был осознанным, задача работодателя и образования - обеспечить студента необходимыми знаниями и умениями, чтобы он был успешным. Такие мероприятия, как "Время карьеры", действительно, сводят нас воедино и помогают человеку сделать осознанный выбор", - сказала HR-директор СКБ "Контур" Александра Батина.

Об акции

Уральский федеральный университет с 2014 года проводит акции "Ночь карьеры" и "Весна карьеры".

Цель проекта "Время карьеры" - развитие прямой связи "работодатель - студент", содействие компаниям в подборе кадров, в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности. Участниками проекта могут стать студенты вузов и ссузов, выпускники и молодые специалисты.