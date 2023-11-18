18 ноября, 13:13
Международная выставка-форум "Россия"

В мастер-план Чебоксарской агломерации войдут строительство канатной дороги и смарт-города

Глава Чувашии Олег Николаев также сообщил, что рассматривается вариант вхождения в программу создания кампусов мирового уровня

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Проекты строительства канатной дороги и смарт-города на территории Заволжья войдут в мастер-план Чебоксарской агломерации. В том числе рассматривается вариант вхождения в программу создания кампусов мирового уровня, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в интервью ТАСС на международной выставке-форуме "Россия".

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"В мастер-плане [Чебоксарской агломерации] будут заложены эти объекты (строительство канатной дороги и смарт-города - прим. ТАСС). <…> Эти направления зафиксированы, являются перспективными и, самое главное, вполне себе реализуемыми, потому что, например, Заволжье, куда мы заложили возможное строительство канатной дороги, в прошлом году [газифицировали]. <…> Со смарт-городом, может быть, можно зайти в программу создания кампусов мирового уровня. Мы этот вариант тоже рассматриваем", - отметил Николаев.

По его словам, по данным проектам есть наработки. "Подготовительные мероприятия, изучение <…> проведены, и в целом все это возможно [реализовать]. <…> Но конкретные работы по проектированию, по созданию этих объектов пока еще не начаты", - подчеркнул собеседник агентства.

Разработку мастер-плана Чебоксарской агломерации планируется завершить до конца года, утвердить - в первом квартале 2024 года. В состав агломерации входят города Чебоксары и Новочебоксарск, Моргаушский, Цивильский, Мариинско-Посадский и Чебоксарский муниципальные округа. Ряд проектов планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства, в том числе по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашияМеждународная выставка-форум "Россия"
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