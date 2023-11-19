19 ноября, 12:04

В Северной Осетии начался национальный праздник Джеоргуыба

Он продлится неделю

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 ноября. /ТАСС/. Национальный праздник Джеоргуыба в честь самого почитаемого божества осетинского пантеона - Уастырджи - начался в Северной Осетии. Он продлится неделю, а первый день празднования объявлен выходным, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.

Уастырджи считается покровителем мужчин, воинов, путников, защитником слабых и обездоленных.

"Этот праздник - не просто древняя традиция осетинского народа. Это одна из тех крепких нитей, которая тянется из глубины веков, связывая старшие и младшие поколения, делая единым и сильным многонациональный народ нашей Осетии", - говорится в видеообращении, которое опубликовал глава региона Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

По его словам, в дни праздника в каждом доме будут звучать молитвы о благополучии родной земли и здоровье близких, о покровительстве во всех добрых начинаниях. "И, конечно, мы будем молиться о наших воинах, которые сегодня доблестно сражаются за мир и свободу. Пусть Уастырджи поможет им в их трудном, но праведном деле. Пусть оберегает и придает сил!" - сказал руководитель республики.

Праздник отмечается и в Северной, и в Южной Осетии. Всю праздничную неделю запрещается употреблять в пищу свинину, мясо птицы и яйца. Накануне праздника закалывается жертвенное животное, в зависимости от размаха празднования это может быть бык или баран. В первый понедельник праздник принято отмечать в кругу семьи.

В легендах Уастырджи предстает всадником на белом коне и в белой бурке. Он наделен чертами солнечного божества, и каждый осетин перед долгой поездкой или же в трудную минуту обращается с молитвой к Уастырджи с целью заручиться его поддержкой. 

Теги:
РоссияСеверный КавказСеверная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
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