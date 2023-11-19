На финал "Большой перемены" для студентов СПО приехали участники из всех регионов РФ

Церемония открытия конкурса прошла на стадионе "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Участниками финала конкурса "Большая перемена" для студентов образовательных организаций среднего профессионального образования (СПО) стали 600 человек из всех регионов России. Церемония открытия конкурса прошла на стадионе "Нижний Новгород", передает корреспондент ТАСС.

"Самые активные представители системы среднего профессионального образования приехали в Нижний Новгород, чтобы доказать, что они лучшие. <...> Главное - двигаться, мечтать, достигать цели и ставить новые. Пусть все получается, верьте в себя и обязательно проведите эти дни в Нижнем с пользой", - обратилась к участникам конкурса замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

В финале примут участие 600 студентов колледжей и техникумов из 89 регионов России. Конкурс проходит по 12 направлениям, среди которых наука и технологии, журналистика и новые медиа, добровольчество, историческая память, экология и другие.

Победители конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей получат по 1 млн рублей на образование или запуск стартапа. Призеры среди выпускников - по 200 тыс. рублей. Также денежные призы получат в том числе победители и призеры среди студентов младших курсов. Еще 20 учреждений СПО, подготовивших наибольшее количество активных участников "Большой перемены", получат гранты в размере 2 млн рублей на развитие образовательной среды.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков поблагодарил студентов за драйв, который они привезли в Нижний Новгород. По его словам, конкурс дает возможность реализовать свои возможности и получить опыт. "Через много лет вы будете вспоминать этот финал, вы будете понимать, что вы сделали, как это поможет вам в ваших следующих проектах", - сказал Пучков и призвал студентов работать над собой.

Конкурс "Большая перемена" является флагманским проектом "Движения первых". Соорганизатором проекта выступает Росмолодежь. Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.