19 ноября, 18:03

В Грозном в сентябре 2024 года появится ж/д вокзал в виде птицы с распростертыми крыльями

Специалисты ведут фасадные и отделочные работы, подводятся внешние инженерные коммуникации, идет подготовка к благоустройству прилегающей территории

ГРОЗНЫЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный вокзал в виде птицы с распростертыми крыльями откроют в Грозном в сентябре 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В воскресенье посетил строительную площадку нового здания железнодорожного вокзала в Грозном. Это один из наиболее важных объектов транспортной инфраструктуры Чеченской Республики. Дизайн нового здания будет выполнен в виде птицы с распростертыми в полете крыльями. Его фасад отделают светло-серым мрамором и гранитом. Такое решение не только придаст сооружению уникальный внешний вид, но и позволит защитить пространство под ним от осадков и перегрева в теплые времена года. Дата ввода в эксплуатацию нового здания железнодорожного вокзала намечена на сентябрь 2024 года", - написал Кадыров.

По его словам, в настоящий момент специалисты ведут фасадные и отделочные работы, подводятся внешние инженерные коммуникации, идет подготовка к благоустройству прилегающей территории.

"Радует, что все работы идут согласно изначальному графику. Объект станет не только важным звеном в транспортной инфраструктуре региона, но и отличным архитектурным дополнением для нашей любимой столицы. Я сердечно благодарю всех задействованных специалистов за качественную, эффективную и оперативную работу", - добавил он. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказЧечня
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