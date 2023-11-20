20 ноября, 12:22

В Таганае заявили, что задержание замглавы департамента Минприроды не повлияет на туризм

Алексея Яковлева задержали в связи с обстоятельствами его работы в национальном парке "Таганай"

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Задержание заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева, которое произошло в связи с обстоятельствами его работы в национальном парке "Таганай", никак не повлияет на туризм в нацпарк. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе нацпарка.

"На туристов и туризм в нацпарк не повлияет", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе.

Каких-либо других комментариев у пресс-службы на текущий момент нет.

20 ноября Минприроды России сообщило в своем Telegram-канале, что Яковлев задержан, оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке.

Национальный парк "Таганай" находится в районе Таганайского горного узла, севернее города Златоуста Челябинской области. Через парк проходит географическая граница Европы и Азии. Общая площадь парка составляет 56,8 тыс. га. По данным пресс-службы нацпарка, с начала 2023 года посещаемость составила около 200 тыс. человек. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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