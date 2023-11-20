20 ноября, 12:48

Первый в Кабардино-Балкарии виртуальный концертный зал создадут в Нальчике

На реализацию проекта из федерального бюджета выделят 600 тыс. рублей

НАЛЬЧИК, 20 ноября. /ТАСС/. Виртуальный концертный зал создадут в городской библиотеке Нальчика впервые в регионе. У посетителей библиотеки появится возможность смотреть прямую трансляцию культурных мероприятий из ведущих концертных площадок, сообщили в Минкультуры КБР.

"Центральная городская библиотека Нальчика стала победителем конкурсного отбора Минкультуры РФ на создание виртуального концертного зала и получит финансирование из федерального бюджета в размере 600 тыс. рублей. В рамках реализации нацпроекта "Культура" будет приобретено техническое и технологическое оборудование, а у зрителей появится возможность не только посетить концерты ведущих исполнителей, но и приобщиться к знаковым событиям культурной жизни страны, не выезжая из своего города", - говорится в сообщении.

Всероссийский виртуальный концертный зал - знаковый проект Министерства культуры РФ, одно из ключевых достижений в формировании "открытого культурного пространства" России. В рамках федерального проекта "Цифровая культура" Минкультуры РФ проводит ежегодный отбор заявок от учреждений культуры на получение финансирования для создания виртуальных концертных залов. 

Теги:
РоссияСеверный КавказКабардино-Балкария
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