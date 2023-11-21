В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша белорусских гиббонов

Его назвали Одиссеем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Детеныша пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге назвали Одиссеем. Имя выбирали с помощью онлайн-конкурса, в котором могли участвовать все желающие, сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Выбрано имя для детеныша белоруких гиббонов. 17 мая 2023 года у очаровательной пары белоруких гиббонов Персея и Габины родился детеныш. Только в начале ноября мы узнали, что это мальчик и, по традиции, предложили вам помочь с выбором имени. <…> Малыша гиббона зовут Одиссей", - говорится в сообщении.

По условию конкурса, детенышу гиббонов нужно было придумать греческое имя, как у всех представителей его семейства. На рассмотрение сотрудников зоопарка поступили 635 предложений.

Он живет в вольере с родителями и двумя старшими сестрами - Эллиной и Афиной. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в среднем детеныши гиббонов рождаются в зоопарке раз в три года. На данный момент там проживает пятеро гиббонов, учитывая Одиссея.

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году как частный зверинец голландец Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название зоосад. Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире.