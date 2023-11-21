21 ноября, 10:12

В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша белорусских гиббонов

Его назвали Одиссеем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Детеныша пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге назвали Одиссеем. Имя выбирали с помощью онлайн-конкурса, в котором могли участвовать все желающие, сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Выбрано имя для детеныша белоруких гиббонов. 17 мая 2023 года у очаровательной пары белоруких гиббонов Персея и Габины родился детеныш. Только в начале ноября мы узнали, что это мальчик и, по традиции, предложили вам помочь с выбором имени. <…> Малыша гиббона зовут Одиссей", - говорится в сообщении.

По условию конкурса, детенышу гиббонов нужно было придумать греческое имя, как у всех представителей его семейства. На рассмотрение сотрудников зоопарка поступили 635 предложений.

Он живет в вольере с родителями и двумя старшими сестрами - Эллиной и Афиной. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в среднем детеныши гиббонов рождаются в зоопарке раз в три года. На данный момент там проживает пятеро гиббонов, учитывая Одиссея.

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году как частный зверинец голландец Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название зоосад. Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация