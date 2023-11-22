В Сочи в 2024 году планируют восстановить дорогу в селе Прогресс, поврежденную оползнем

Для укрепления проезжей части установят более 200 свай и усилят подпорные стены

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Дорогу в селе Прогресс в Сочи, поврежденную оползнем в феврале, планируют восстановить летом 2024 года. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

"В проекте Минтранс Краснодарского края учел все сложности гористого рельефа. Для укрепления проезжей части установим более 200 свай и усилим подпорные стены. По плану все этапы работ на сложном участке завершим летом следующего года", - говорится в сообщении.

В феврале 2023 года после схода селя на дороге регионального значения образовались трещины, оказались повреждены около ста метров дорожного полотна. По данному участку проходит маршрут общественного транспорта, соединяющий Мацесту и Абазинку. После инцидента движение было организовано по временной схеме.