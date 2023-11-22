22 ноября, 09:28

Представители РФ, КНР и Монголии примут участие в конкурсе ледовых скульптур в Якутске

Мероприятие пройдет с 27 ноября по 3 декабря

ЯКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Международный конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии", который пройдет в Якутске в этом году с 27 ноября по 3 декабря, привлечет представителей из России, Китая и Монголии. Об этом сообщила ТАСС начальник управления культуры и духовного развития Якутска Индира Ли.

"Из 29 заявок члены жюри отобрали по заранее присланным эскизам и рисункам 20 команд. Ожидаем прибытие семи команд: это три команды из Монголии, две - из Хабаровского края, по одной - из Тувы и Бурятии. Кроме того, одним из членов жюри выступит Чжэн Цзиньнань, который приедет в Якутию из Китая. Он лауреат международных конкурсов, неоднократный судья Харбинского международного фестиваля льда и снега", - сообщила Ли. Она уточнила, что Якутию представят четыре команды из Якутска и еще девять из различных районов республики.

История развития конкурса ледовых и снежных скульптур в Якутии берет свое начало с 1990-х годов. Впервые конкурс состоялся в 2016 году, за годы его проведения в нем принимали участие наряду с якутскими мастерами гости из различных регионов России и стран.

Организаторами конкурса выступают мэрия Якутска и ледовый парк "Северное сияние". На конкурсе выявят победителей в номинациях лучшей ледовой и лучшей снежной скульптур, также участники будут соревноваться в блиц-турнире по ледовым скульптурам в центре Якутска - на площади Орджоникидзе. На блиц-турнир командам на работу выделят один день, на изготовление ледовых скульптур - три дня, а снежных скульптур - два с половиной дня.

В этом году тема конкурса для работ изо льда - мир будущего, для блиц-турнира - предстоящие в 2024 году VIII Международные спортивные игры "Дети Азии". Для скульптур из снега тема останется свободной.

Конкурс включен в программу республиканского фестиваля "Зима начинается с Якутии", который является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в стране. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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