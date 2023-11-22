22 ноября, 10:16

В Тюменской области создадут 3 тыс. допмест в средних специальных учебных заведениях

Глава региона Александр Моор также поручил составить обоснованный прогноз ближайших потребностей региона в трудовых ресурсах по специальностям и их группам

ТЮМЕНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Три тысячи дополнительных мест в сфере среднего профессионального образования (СПО) создадут в Тюменской области в течение трех лет. Об этом сказал глава региона Александр Моор в своем послании Тюменской областной думе.

"В области уже сейчас не хватает мощности системы СПО, по некоторым направлениям конкурс достигает 15 человек на место и это только начало. <…> С одной стороны, ясно, что делать - расширять и развивать сеть, правительством области уже предусмотрены средства на создание в ближайшие три года 3 тыс. дополнительных мест. С другой стороны, эту задачу бессмысленно решать вслепую без внятного запроса со стороны будущих работодателей, а его, к сожалению, не хватает", - сказал он.

Также Моор поручил заместителю губернатора Алексею Райдеру составить обоснованный прогноз ближайших потребностей региона в трудовых ресурсах по специальностям и их группам, в том числе и тех, которые предстоит закрывать и высшей школе.

Заместитель губернатора Алексей Райдер отметил, что регион готов развивать масштабы и обороты в ответ на демографические и экономические вызовы. "29 новых специальностей мы открыли за последние три года в сфере среднего профессионального образования, более 200 партнерских договоров у нас с теми работодателями, кто готов работать по региональной программе, но этого сегодня явно недостаточно, <…> уверен, что вместе, сообща мы справимся с этой задачей", - сказал он.

Директор Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Тамара Шпак добавила, что с 1 сентября 2024 в регионе благодаря федеральному проекту "Профессионалитет" будут созданы два кластера - "Транспорт и дорожное строительство" и "Машиностроение". "Именно вот такая тесная связь с работодателями как раз создает конкретные рабочие места, когда с первого курса ребята сразу начинают работать на площадках, создаваемых в рамках этого гранта, и на площадках предприятия-работодателя", - сказала она, уточнив, что в 2024 году увеличится прием на бюджетные места на базе девяти классов, а также увеличится целевой прием с предприятиями-работодателями, которые будут участвовать в кластере, среди них "Мостострой-11", "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие" и "Энко риэлти групп". 

Теги:
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация