В Тюменской области создадут 3 тыс. допмест в средних специальных учебных заведениях

Глава региона Александр Моор также поручил составить обоснованный прогноз ближайших потребностей региона в трудовых ресурсах по специальностям и их группам

ТЮМЕНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Три тысячи дополнительных мест в сфере среднего профессионального образования (СПО) создадут в Тюменской области в течение трех лет. Об этом сказал глава региона Александр Моор в своем послании Тюменской областной думе.

"В области уже сейчас не хватает мощности системы СПО, по некоторым направлениям конкурс достигает 15 человек на место и это только начало. <…> С одной стороны, ясно, что делать - расширять и развивать сеть, правительством области уже предусмотрены средства на создание в ближайшие три года 3 тыс. дополнительных мест. С другой стороны, эту задачу бессмысленно решать вслепую без внятного запроса со стороны будущих работодателей, а его, к сожалению, не хватает", - сказал он.

Также Моор поручил заместителю губернатора Алексею Райдеру составить обоснованный прогноз ближайших потребностей региона в трудовых ресурсах по специальностям и их группам, в том числе и тех, которые предстоит закрывать и высшей школе.

Заместитель губернатора Алексей Райдер отметил, что регион готов развивать масштабы и обороты в ответ на демографические и экономические вызовы. "29 новых специальностей мы открыли за последние три года в сфере среднего профессионального образования, более 200 партнерских договоров у нас с теми работодателями, кто готов работать по региональной программе, но этого сегодня явно недостаточно, <…> уверен, что вместе, сообща мы справимся с этой задачей", - сказал он.

Директор Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Тамара Шпак добавила, что с 1 сентября 2024 в регионе благодаря федеральному проекту "Профессионалитет" будут созданы два кластера - "Транспорт и дорожное строительство" и "Машиностроение". "Именно вот такая тесная связь с работодателями как раз создает конкретные рабочие места, когда с первого курса ребята сразу начинают работать на площадках, создаваемых в рамках этого гранта, и на площадках предприятия-работодателя", - сказала она, уточнив, что в 2024 году увеличится прием на бюджетные места на базе девяти классов, а также увеличится целевой прием с предприятиями-работодателями, которые будут участвовать в кластере, среди них "Мостострой-11", "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие" и "Энко риэлти групп".